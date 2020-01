Exclusief voor abonnees Doodrijder Merel De Prins vrij onder voorwaarden 21 januari 2020

00u00 0

Muhammed Aytekin (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins (foto) doodreed in Vilvoorde en vluchtmisdrijf pleegde, moet niet terug naar de gevangenis. Hij werd door de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank vrijgelaten onder voorwaarden. De ouders van Merel zijn sprakeloos. "Hij kreeg vijf jaar cel. Vijf jaar is vijf jaar. Ik heb hier geen woorden voor", reageerde moeder Peggy Muyldermans. Aytekin zelf was niet aanwezig op de uitspraak.

In oktober vorig jaar hield de politie in Sint-Pieters-Leeuw een voertuig tegen omdat de bestuurder bizar rijgedrag vertoonde. Bij controle bleek dat de auto op naam stond van Muhammed Aytekin, die als passagier in het voertuig zat. De wagen was niet verzekerd, waarop de politie een proces-verbaal opstelde. Een schending van zijn voorwaarden, aldus het Brusselse parket, dat hem voor de strafuitvoeringsrechtbank daagde om het elektronisch toezicht te doen intrekken. De verdediging diende dan weer een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling in. Het parket adviseerde daarover negatief, maar de strafuitvoeringsrechtbank ging er toch op in.

"Aytekin heeft bewezen dat de wagen niet van hem was", luidt de verklaring. "Verder vertoont hij schuldinzicht en gooide hij zijn leven om in functie van zijn straf, onder meer door te verhuizen. Het risico om in zijn oude levensstijl te hervallen is kleiner als hij vrijgelaten wordt onder voorwaarden dan dat hij na elektronisch toezicht wordt vrijgelaten."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis