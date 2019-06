Exclusief voor abonnees Doodrijder krijgt 1 jaar 'korting' in beroep 29 juni 2019

00u00 0

Een 44-jarige bestuurder uit Menen is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel en 10 jaar rijverbod voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Torhout. Nadat hij al 52 keer in aanraking gekomen was met het gerecht, waaronder tientallen keren voor verkeersinbreuken, kroop Wim B. op 22 mei vorig jaar toch weer achter het stuur van zijn bestelwagen. Ondanks een rijverbod. Met een snelheid van 110 à 120 kilometer per uur reed hij frontaal in op een auto met vier inzittenden. Een 65-jarige man uit Staden was op slag dood, één van de passagiers - een 60-jarige vrouw uit Kortemark - overleed een halfjaar later in het ziekenhuis. In eerste aanleg uitte de politierechter felle kritiek op de strafuitvoering in ons land en legde B. de maximumstraf van 7 jaar cel en 10 jaar rijverbod op. Zijn advocaten gingen in beroep en pleitten dat hun cliënt "de dupe werd van het misprijzen van de eerst rechter". Hoewel ook de rechter in beroep streng was voor de doodrijder, verminderde hij toch de gevangenisstraf met één jaar. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis