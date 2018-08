Doodrijder kleuter "wilde geen vluchtmisdrijf plegen" 23 augustus 2018

De 21-jarige chauffeur die maandag het dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte waarbij een meisje van vijf omkwam, wou geen vluchtmisdrijf plegen. Dat zegt zijn advocaat Herwig Moons. "Hij had niet de bedoeling om weg te lopen, maar hij was achter de passagiers gegaan, die al eerder uit de wagen waren gekropen."

Anderson C. reed met een rotvaart door het centrum van Sint-Niklaas met een neprijbewijs. In een bocht aan een Lidl-filiaal verloor hij de controle over het stuur. Net op dat moment passeerde een mama en haar twee dochtertjes. Maymouna (5) overleed ter plaatse, haar zusje Khadidiatou (8) liep zware verwondingen op, mama Zeinabou Diallo vecht nog steeds voor haar leven en ligt in een kunstmatig coma. (JEW)