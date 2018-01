Doodrijder had al rijverbod en slikte zware medicatie 26 januari 2018

Een vijftiger uit Mol riskeert een jarenlang rijverbod en 37 maanden cel nadat hij op 18 november 2015 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte op de Westelijke Ring in Geel. Theo Faes (62) uit Tongerlo (Westerlo) kwam daarbij om het leven. Het Openbaar Ministerie tilt bijzonder zwaar aan het ongeval. "De dader was al 19 keer eerder politioneel veroordeeld. Ook op het moment van het ongeval had hij nog een rijverbod. Toch is hij achter het stuur gekropen voor een dollemansrit. Volgens getuigen reed hij zeker 200 kilometer per uur", zegt de aanklager. Het ongeval gebeurde toen Marc C. de auto van het slachtoffer langs rechts wilde voorbijsteken. Uit toxicologisch onderzoek bleek nadien dat hij ook zwaar onder invloed was van medicatie - methadon en de angstremmer Bromazepam. Hij had 10 keer de concentratie van een normale therapeutische hoeveelheid in zijn bloed. "Hij is een roekeloze, drugsverslaafde zot", tierde de weduwe van het slachtoffer in de rechtszaal. (JVN)

