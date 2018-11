Doodrijder fietsvriendinnen riskeert 4 jaar cel: "Ik herinner me niks" 17 november 2018

De Nederlandse chauffeur die vorig jaar drie leden van fietsclub Blue Ladies doodreed in Kasterlee riskeert een voorwaardelijke celstraf en vier jaar rijverbod. Op 15 mei verloor de 66-jarige Gerardus S. de controle over het stuur, reed door de berm en ramde de groep fietsvriendinnen. Drie van hen kwamen om, twee anderen raakten zwaargewond. De man zelf pleit onschuldig: "Ik ben het bewustzijn verloren. Dat stuk van de film ben ik volledig kwijt. Het enige wat ik me kan herinneren, is dat ik uit de auto stapte en overal slachtoffers zag liggen. Een verschrikkelijk beeld dat ik nooit meer vergeet." Het parket en de nabestaanden geloven die versie niet. Zij zijn ervan overtuigd dat de bestuurder in slaap was gevallen door oververmoeidheid. Vonnis op 14 december. (JVN)

