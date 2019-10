Exclusief voor abonnees Doodrijder Charlotte (18) had 2,39 promille alcohol in z'n bloed 05 oktober 2019

De man die vorige week vrijdag Charlotte Gysel (18) uit het West-Vlaamse Koekelare doodreed, had 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat bleek gisteren na afloop van de raadkamer in Brugge. Die verlengde de aanhouding van chauffeur A.P. met een maand. De jonge vrouw werd in haar Fiat 500 frontaal aangereden door een pick-up. Dat gebeurde in Kortemark. De klap was immens, Charlotte Gysel stierf ter plaatse. De Oekraïense bestuurder van de pick-up werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij brak onder meer drie ruggenwervels en een enkel. A.P. werd in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter. Hoewel z'n beide benen in het gips zitten, wordt hij volgens zijn advocaat Frederik Pollet permanent bewaakt door twee cipiers. "Mijn cliënt was dan ook niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Hij wordt deze week wellicht nog geopereerd aan z'n enkel en zal maandenlang aan zijn bed gekluisterd zijn." Nog volgens zijn advocaat wordt A.P. verteerd door schuldgevoelens. "Hij heeft zelf twee kinderen, onder wie een zoon van 18. Mijn cliënt heeft spijt, maar beseft dat dat maar woorden zijn." De verdediging van de bestuurder stelde de raadkamer voor om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar daar werd door de zwaarwichtigheid van de feiten geen gevolg aan gegeven. (SDVO)

