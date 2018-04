Doodgestoken voor ogen van zoontje 03 april 2018

Een 40-jarige medewerkster van de Belgische ambassade in het Marokkaanse Rabat is op straat doodgestoken door haar ex. Haar 8-jarige zoontje uit een eerder huwelijk zag vrijdag hoe zijn papa zijn mama nog probeerde te reanimeren. Malahin - Melanie - Ouriagli Adel stierf aan haar verwondingen. Haar ex is opgepakt. Volgens de politie stak hij de Belgisch-Marokkaanse vrouw die opgroeide in Antwerpen 13 keer. (BJM)

