Exclusief voor abonnees Doodgestoken Maasmechelaar pleegde eerder 'home invasion' bij verdachte 23 juni 2020

00u00 0

Maasmechelaar Massimo De Luca (26), die afgelopen weekend werd doodgestoken door de 49-jarige A.C., pleegde vorig jaar nog een 'home invasion' bij de dader. De twee hadden al langer ruzie en dat escaleerde zaterdagavond. Massimo kreeg een messteek in de borst en stierf in het ziekenhuis. "Mijn cliënt geeft de feiten toe, maar werd al lange tijd getergd door het slachtoffer", zegt advocaat Peter Donné. "Dit is al maanden bezig." Volgens de raadsman drong het slachtoffer op 8 november 2019 binnen in het huis van zijn cliënt, die toen via het balkon op de derde verdieping naar de buren vluchtte.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen