Doodgereden wolf zal worden opgezet 14 maart 2018

De wolf die zondag werd doodgereden in de buurt van Peer, krijgt een tweede leven. Na de autopsie gaat het roofdier naar een taxidermist om opgezet te worden. Waar de opgezette wolf daarna zal staan, is nog niet duidelijk. Gisteren startte bioloog Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Geraardsbergen de autopsie. Er werd ook DNA afgenomen, om te kijken of het dier uit Polen, Duitsland of Zuid-Europa komt. "We weten nu al dat het gaat om een jong dier. Dat zien we aan de scherpe snijtanden", zegt Van Den Berge. Een autopsie uitvoeren op een wolf is voor de bioloog best wel spannend. "Normaal liggen hier vossen, dassen of marters op de tafel", zegt hij. (FEL)