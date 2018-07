Dood van vrouw in Citadelpark zeker geen kwaad opzet 17 juli 2018

De 66-jarige vrouw die gisterochtend dood is aangetroffen in een vijver in het Gentse Citadelpark is waarschijnlijk overleden door zelfdoding of een val. Dat meldt het parket, nadat de wetsdokter geen uiterlijke sporen van geweld kon vinden. Volgens de broer van het slachtoffer is zelfmoord uitgesloten. "Ik had mijn zus de avond ervoor nog aan de lijn", vertelt hij. "Ze was erg opgewekt." Mogelijk wandelde de vrouw via een steile helling richting de vijver, gleed ze uit en kwam zo in het water terecht. (SRB/JEW)