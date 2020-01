Exclusief voor abonnees Dood Max Meijer was een ongeluk 14 januari 2020

De Nederlander Max Meijer (23) is in Antwerpen verdronken na een stom ongeluk. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, zo meldt het parket. Het lichaam van de jongeman werd vrijdag aangetroffen in de Royerssluis. Een voorbijganger merkte het op nadat het was komen bovendrijven. Daarop werd meteen een onderzoek gestart. "Hij kwam om het leven door verdrinking", zegt een woordvoerder van het Antwerpse parket. Er volgt nog een kort toxicologisch onderzoek, waarna de resultaten aan de familie overhandigd worden. "De vraag wat er precies gebeurd is tijdens de nacht van zijn verdwijning, blijft wel nog onbeantwoord." Max Meijer verdween ruim een maand geleden spoorloos na een avond stappen in Antwerpen.

