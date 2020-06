Exclusief voor abonnees Dood in Bergamo Dit schreef Jan Segers op 20 maart 20 juni 2020

Bergamo! Ik verbleef er in oktober nog. In de Via Torretta, in het appartement van een uithuizige Bergamasco, met een garagebox ter grootte van een Fiat 500. Dertig jaar geleden sliep ik er voor het eerst. Toen, in de herfst van 1990, als jonge Formule 1-verslaggever voor de Grand Prix van Italië in Monza, gewonnen door Ayrton Senna. Sindsdien ben ik er vaak geweest, en elke keer weer overvalt me het gevoel van toen. Dat ik in deze geweldige stad ten noordoosten van Milaan zou kunnen wonen voor de rest van mijn leven. Maar nu, in tijden van corona, nu even niet.

