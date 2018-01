Dood Cranberries-zangeres 'niet verdacht', zegt politie 00u00 0

Dolores O'Riordan (46), de zangeres van The Cranberries, is niet in verdachte omstandigheden overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. "De Britse politie Scotland Yard beschouwt haar dood niet als verdacht", schrijft CBS News-journalist Thomas Daigle op Twitter. "Het stoffelijk overschot is nu overgebracht naar de lijkschouwer." Het lichaam van de Ierse zangeres werd maandagochtend gevonden in een Londens hotel. Ze verbleef in de Britse hoofdstad voor opnames. Haar management heeft nog geen details prijsgegeven over de doodsoorzaak. Wel laten ze weten dat het heengaan van O'Riordan "plots" was en dat de familie er kapot van is. "Ze vragen om privacy in deze voor hen zeer moeilijke tijden." (DBJ)

