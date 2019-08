Exclusief voor abonnees Donsah bijna van Cercle 13 augustus 2019

Cercle Brugge staat op het punt de Ghanese middenvelder Godfred Donsah te huren van Bologna, met optie tot aankoop. De transfer wordt wellicht vandaag afgerond. De 23-jarige Donsah speelde 89 wedstrijden in de Serie A (1 voor Hellas Verona, 21 voor Cagliari en 67 in de voorbije vier jaar voor Bologna), maar kwam door blessures vorig seizoen amper in actie. (LUVM)