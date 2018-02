Donkerste januari in 80 jaar 01 februari 2018

De winter van 2018 blijft uitzonderlijk donker. Net als de maand december was de voorbije januari de somberste in meer dan 80 jaar. Met 27 uur zon doen we maar ietsje slechter dan in 1902, '15 en '35 (25 uur). De stralende 30ste januari voorkwam een absoluut diepterecord. Schrale troost: afgelopen maand haalt de top 10 van warmste januari's ooit. Of de hele winter de somberste uit de meetgeschiedenis wordt - het KMI begon er in 1887 mee - valt nog af te wachten. Huidig recordhouder is die van 1923, met 83 uur zonneschijn in december, januari en februari. Voorlopig staat de teller op 37,5 uur. Als de zon zich deze maand dus geen 46 uur laat zien (76,5 uur is normaal), beleven we de donkerste winter ooit. (PhT)

