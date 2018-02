Donkere wolken boven Brussel na zware brand 19 februari 2018

Boven Brussel hingen gisteren dikke rookwolken nadat een zware brand uitbrak in een meubelzaak aan het kanaal. Een medewerker van de zaak kon ternauwernood ontsnappen aan de vlammen. Hij raakte bedwelmd door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Van het pand aan het Saincteletteplein bleef niet veel over. De Brusselse brandweer moest gebruikmaken van water uit het kanaal om de brand de baas te kunnen. Bovendien moest er uit de reserves geput worden. Zaterdagochtend hadden 60 brandweerlui immers al meer dan 12 uur een brand in een kraakpand moeten blussen. (WHW/SRB)

