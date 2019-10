Exclusief voor abonnees Donderdag klimaatmars: wat doet Weyts? 21 oktober 2019

00u00 0

Youth for Climate heeft opgeroepen tot een nieuwe klimaatmars, komende donderdag. "We moeten de druk hoog houden en daarom zullen we er weer staan op 24 oktober", klinkt het. Onder de jongeren allicht opnieuw veel middelbarescholieren die eigenlijk in de les zouden moeten zitten. Waar ex-minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een halfjaar geleden nog enigszins haar steun uitsprak voor de klimaatspijbelaars, is haar opvolger Ben Weyts (N-VA) een andere mening toegedaan. "Spijbelen is als een rood licht negeren: het mag niet", liet hij vorige week optekenen. Maar wat betekent dat concreet? "Ik ga het leger niet afsturen op de klimaatmars", zegt hij. "Maar elke schooldirectie moet haar verantwoordelijkheid nemen. Iedereen is het erover eens dat ons onderwijs moet excelleren. Spijbelgedrag aanmoedigen staat daar haaks op. De leerlingen doen er enkel zichzelf pijn mee." (DB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen