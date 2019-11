Exclusief voor abonnees Donald Tusk verkozen tot voorzitter EVP 21 november 2019

Donald Tusk is gisteravond verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). De 62-jarige Pool treedt in dienst op 1 december, nadat hij het voorzitterschap van de Europese Raad heeft overgedragen aan onze oud-premier Charles Michel. Dat Tusk de EVP zou gaan leiden, stond in de sterren geschreven. Hij was de enige kandidaat om Fransman Joseph Daul op te volgen aan het hoofd van de koepelpartij van Europese christendemocraten en conservatieven. In het Kroatische Zagreb sleepte hij 491 stemmen (93 procent) in de wacht. 37 leden stemden tegen.