Donald Trump is nu ook een blinde wormsalamander 20 december 2018

Er is voor de derde keer een dier vernoemd naar Donald Trump. Het gaat om een nieuw ontdekte wormsalamander die in Panama leeft en 'Dermophis donaldtrumpi' gaat heten. De amfibie leeft onder de grond en is blind, wat volgens naamgever Aidan Bell overeenkomt met Trump. "Die steekt zijn hoofd ook in de grond en blijft blind voor het klimaat", zegt de ondernemer, die 25.000 dollar bood om de naam te mogen kiezen. Dat gebeurde op een veiling ten voordele van het natuurbehoud. Eerder zijn er ook al een mot met een opvallende toef op de kop en een fossiele zeekomkommer vernoemd naar de Amerikaanse president.

