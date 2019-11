Exclusief voor abonnees Donald Trump intimideert oud-ambassadeur tijdens hoorzitting 16 november 2019

00u00 0

Nog tijdens haar getuigenis in het kader van de afzettingsprocedure tegen hem, heeft Donald Trump zijn vroegere ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch, verbaal aangevallen. De Amerikaanse president tweette dat "alles wat zij onderneemt fout loopt". De woedende reactie van Trump kwam er toen Yovanovitch in het Huis van Afgevaardigden sprak over haar plotse ontslag als ambassadeur in Kiev, na wat zij een "lastercampagne" noemde van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Trump sloot zijn tweet af met een herinnering dat presidenten het volste recht hebben "om ambassadeurs aan te nemen en te ontslaan". Yovanovitch noemde zijn reactie "zeer intimiderend". Democraten riepen meteen dat Trump de rechtsgang belemmert en getuigen intimideert met zijn tweets.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu