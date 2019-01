Domper voor KVO Transfer Zivkovic ketst in extremis af 23 januari 2019

Slecht nieuws voor KV Oostende gisteren, dat na de middag Richairo Zivkovic zag opduiken op training. De transfer van de Nederlander richting het Zwitserse FC Sion is eergisteravond laat in extremis afgesprongen, waardoor de aanvaller de trainingen bij de kustploeg heeft hervat. Oostende en Zivkovic hadden een akkoord met de Zwitserse club waarbij KVO bijna één miljoen euro zou recupereren. Door de diverse makelaars die bij de transfer betrokken waren en hun eisen waaraan Sion niet kon tegemoetkomen, is de transfer uiteindelijk van de baan. Rest de kustploeg nog ruim één week om de spits, die duur is en niet aan de verwachtingen voldoet, alsnog te slijten aan een andere club. Ook voor de overbodige Conte en Bjelica is er nog geen oplossing. (TTV)

