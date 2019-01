Dompé artiest op de mountainbike 10 januari 2019

Jean-Luc Dompé ontpopte zich gisteren bij AA Gent tot de artiest van de dag. Aan het einde van de ochtendtraining demonstreerde de Fransman zijn kunsten op de mountainbike, die hij op één wiel over de grasmat stuurde. Eric Smith liep een dijblessure op. De Zweed komt vandaag niet in actie in de oefenwedstrijd tegen de Duitse tweedeklasser Holstein Kiel, waarin vier keer 30 minuten gespeeld wordt. Smith zou wel hersteld moeten zijn voor de competitiehervatting tegen Anderlecht. In de namiddag trokken de spelers naar de wellness. 's Avonds nodigden Ivan De Witte en Michel Louwagie de hele technische staf uit voor een etentje. (RN)

