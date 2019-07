Exclusief voor abonnees Domme vandaal vliegt half jaar de cel in 04 juli 2019

00u00 0

Een niet zo snuggere vandaal heeft zes maanden cel en 1.200 euro boete gekregen omdat hij een bewakingscamera in een wassalon in De Panne aan diggelen heeft geslagen. Bryan V. besefte echter niet dat hij daardoor zelf haarscherp gefilmd zou worden. Ondanks de duidelijke beelden betwistte hij nadien dat hij de dader was: "Ik herken me niet", zei hij. De feiten dateren van 21 januari. De man stapte met twee vrienden het wassalon binnen en begon keet te schoppen. Terwijl hij de camera vernielde, de lichten beschadigde en vandalenstreken toebracht aan het plafond en de muren filmden ook zijn vrienden alles. Ze deden dat puur voor de lol en waren wellicht dronken op het moment van de feiten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis