Domme dief poseert in gestolen auto

Een Poolse Antwerpenaar was maar wat fier op zijn nieuwe auto. "Nowe Autko ....Volvlo D2 v40", postte Patryk P. bij deze foto. Duim omhoog... tot hij zijn 'Nowe Autko' in de prak reed bij een frontale botsing. De man sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem dankzij DNA-sporen en foto's opsporen. Patryk P. stond gisteren terecht voor een tiental inbraken en autodiefstallen - al ontkent hij de diefstal van de auto. Hij beweert dat een kennis de dader is en dat hij er eens mocht mee rijden als hij de foto's op Facebook zette. Hij riskeert 6 jaar cel.

