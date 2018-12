Dominique Persoone houdt wedstrijd om chocoladedief te vinden 06 december 2018

00u00 0

De Brugse topchocolatier Dominique Persoone is op zoek naar de vrouw "die waarschijnlijk vergat te betalen" toen ze dinsdag zes stukken chocolade in haar handtas stak in de Chocolate Line in Brugge. Persoone zette een foto van de vrouw op sociale media en slaakte meteen een noodkreet. "Waar gaat dit stoppen? Moeten we aan elke deur beveiligingsmensen plaatsen? Dit is de doodsteek voor ondernemers", zucht Persoone. Ondertussen is de chocolatier een wedstrijd gestart om de vrouw terug te vinden. "Neem deel aan onze wedstrijd 'Stoute kindjes moeten in de zak' en help Sinterklaas aan de gegevens van deze dame. Wie ons de info kan bezorgen (enkel via info@dominiquepersoone.be), maakt kans op een chocoladepakket ter waarde van 100 euro. De Sint en zijn team gaan haar met veel plezier een bezoekje brengen. Sharing is caring", klinkt het. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Dominique Persoone