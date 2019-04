Exclusief voor abonnees Dominique Persoone bouwt chocoladefabriek in Congo 02 april 2019

Brugs topchocolatier Dominique Persoone opent eind dit jaar een eigen chocoladefabriek in het Virungapark in Congo. In het nationale park wil Persoone de lokale bevolking haar eigen cacaobonen laten bewerken tot volwaardige chocolade. Het is vooral de bedoeling om werk te creëren en de armoede te doen dalen. "Ik heb nergens zo'n armoede gezien als daar", zegt hij. "In Kivu zijn er al cacaoplantages, maar de bonen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en worden nu nog gewoon geëxporteerd tegen heel lage prijzen. De bedoeling van deze fabriek is om dat ze er zélf chocolade produceren, zodat ze hun eigen winst maken. Zelf hebben ze nog nooit afgewerkte chocolade gegeten. Meestal gaat de cacao meteen naar het buitenland om daar alles te verwerken. Ik hoop zeker veertig mensen aan een job te helpen om cacaobonen te roosteren, te malen, te pellen..."

