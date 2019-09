Exclusief voor abonnees Dominique Leroy kan bij KPN ruim 3 miljoen euro per jaar verdienen 14 september 2019

De overstap van Proximus naar het Nederlandse KPN zal Dominique Leroy geen windeieren leggen: ze kan er tot ruim 3 miljoen euro per jaar verdienen. Dat blijkt uit een oproep aan de aandeelhouders van KPN voor een buitengewone algemene vergadering. Daarin staat dat Leroys basissalaris 935.000 euro per jaar zal bedragen. Als ze haar doelstellingen - zowel financieel als niet-financieel - volledig realiseert, komt ze ook in aanmerking voor een "variabele kortetermijncashbeloning" ter waarde van 90% van het basissalaris. Ook een "variabele langetermijnbeloning" kan: dan krijgt Leroy aandelen ter waarde van 135% van het basissalaris. Alles samen is dat dus 3.038.750 euro. Met bonussen erbij kwam Leroy vorig jaar aan 940.546 euro bij Proximus.

