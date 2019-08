Exclusief voor abonnees Dom rood Lestienne maakt het Standard moeilijk 26 augustus 2019

00u00 0

Lullig was het, de manier waarop Maxime Lestienne uitgesloten werd. Na twee minuten kreeg hij terecht geel voor een schwalbe. Twintig minuten later dacht Standard dat Lestienne de 1-0 gemaakt had. Maar de VAR maakte ref Boucaut er attent op dat de flankaanvaller zeer opzichtig gebruik had gemaakt van zijn arm om de bal in doel te duwen. Géén 1-0 dus. Wél een tweede gele kaart voor Lestienne.

