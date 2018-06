Dollen tussen het puin 18 juni 2018

De 8-jarige Falak zag een man voor haar ogen gedood worden en leeft in het verwoeste Mosoel. Maar als Angelina Jolie langskomt, wordt ze ook weer gewoon een meisje van acht, dat zelfs in een stad in puin even wil dollen met een Hollywoodactrice. Jolie, die in de Iraakse stad aan haar 61ste missie als VN-ambassadrice toe was, zei dat het de "grootste ravage" was die ze in jaren gezien had. Mosoel werd een jaar geleden bevrijd van IS-heerschappij, maar ligt nog grotendeels in puin. "Mensen hier hebben alles verloren", aldus Jolie. " Er liggen nog overal lichamen. De inwoners van de stad zijn verdrietig en getraumatiseerd, maar ook hoopvol. Ze proberen hun huizen met hun blote handen op te ruimen, maar hebben onze hulp nodig. Ik roep de internationale gemeenschap op Mosoel niet te vergeten." (KAV)

