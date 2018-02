Dolle trouwstoet kost 8.990 euro 28 februari 2018

00u00 0

Met veel zwier uit het raam van rijdende auto's hangen, continu claxonneren, andere weggebruikers de pas afsnijden, parkeren op het voetpad of het midden van de rijweg: trouwen is een feest, maar zo'n gedrag is onaanvaardbvaar, oordeelt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). 33 deelnemers van een dolle trouwstoet die op 17 februari door zijn stad trok, hebben van de politie 8.990 euro boetes als 'trouwcadeau' gekregen. "Het is roekeloos, levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en asociaal", zegt Somers. "De Mechelaars storen zich daar terecht aan. De wetten en wegcode gelden voor iedereen en op elk moment. Dit soort gedrag stelt een negatief voorbeeld en past niet in een stad waar we met respect voor elkaar willen samen leven. Op mijn vraag voert de politie hier daarom een lik-op-stukbeleid." (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN