In groep E heeft Ajax naast groepswinst gegrepen na een knotsgek 3-3-gelijkspel tegen rechtstreekse concurrent Bayern München. In de 82ste minuut leidde Ajax nog met 2-1, met dank aan twee doelpunten van Tadic. Daarna maakte Lewandowski ook al met zijn tweede treffer gelijk en zorgde invaller Kingsley Coman voor 2-3. Uiteindelijk was het slotakkoord voor Tagliafico, maar een punt was dus onvoldoende voor de Ajacieden.

