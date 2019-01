Dolle chauffeur ondanks vier aanrijdingen vrijgelaten 21 januari 2019

00u00 0

Een dolle automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hulste (Harelbeke), Izegem en Ingelmunster opzettelijk vier keer inreed op voertuigen én uitgestapte inzittenden is na anderhalve dag in de cel door de Kortrijkse onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. De chauffeur is in verdenking gesteld van poging doodslag, opzettelijke beschadigingen en belaging. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Na een eerste aanrijding achtervolgde hij slachtoffers met zijn Ford Transit en probeerde hen van de weg te rijden. Hij kon opgepakt worden nadat hij in Izegem opzettelijk tegen een derde voertuig was gereden en enkele uitgestapte jongeren probeerde omver te rijden. Wat het motief van de man was en of hij onder invloed was, is voorlopig onduidelijk. Er raakten twee personen gewond. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN