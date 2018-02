Dolle bestuurder ramt bushokje en vlucht weg 19 februari 2018

Iets na 8 uur zaterdagavond scheurde een auto met Frans kenteken over de Gentsesteenweg in Molenbeek richting Sint-Agatha-Berchem. Hij haalde twee andere wagens in en verloor daarbij de controle over het stuur. "De auto werd gekatapulteerd tegen het hokje van halte Van Zande", aldus Johan Berckmans van de politiezone-West. Drie mensen stonden te wachten op hun bus en geraakten lichtgewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht." De twee inzittenden van de wagen sloegen meteen op de vlucht. Het hokje is vrijwel met de grond gelijkgemaakt. De politie zoekt nog steeds naar de twee voortvluchtige inzittenden. (WHW)