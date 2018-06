Dolgedraaide ex lost schoten aan restaurant 25 juni 2018

00u00 0

Een woedende man heeft gisterochtend twee schoten gelost met een jachtgeweer aan het Italiaanse restaurant 'In De Piste', in Sint-Pieters-Leeuw. Hij bedreigde zo zijn ex, die in het restaurant werkt. De man zou in de lucht geschoten hebben, niemand raakte gewond. Nadien stapte hij in zijn wagen en scheurde weg richting Halle. Onderweg verloor hij de controle over het stuur en zijn auto belandde op een rotonde.