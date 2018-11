Dolce & Gabbana vragen vergiffenis voor racistische promospot 24 november 2018

00u00 0

Domenico Dolce en Stefano Gabbana, oprichters van het Italiaanse modehuis, hebben zich in een video bij de Chinezen verontschuldigd voor een gecontesteerde promospot. Daarop was te zien hoe een Chinees model aan het sukkelen was met eetstokjes bij het eten van een pizza en andere Italiaanse gerechten. Racistisch, denigrerend en niet grappig, luidden de commentaren. Chinese winkeliers en grote webwinkels, inclusief Alibaba, deden het merk in de ban. En dus moesten de modegoeroes door het stof. "We zullen deze les nooit vergeten en dit zal nooit meer gebeuren. En we moeten harder ons best doen om de Chinese cultuur te begrijpen en te respecteren. We vragen vanuit de grond van ons hart vergiffenis." (MAC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN