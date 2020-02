Exclusief voor abonnees Doktersonderzoek? Even pil met superkleine radiozender inslikken 26 februari 2020

Het onderzoekscentrum Imec uit Heverlee heeft een kleine radiozender ontwikkeld die gebruikt kan worden in toekomstige, inslikbare elektronische pillen met sensor. Die meten de gezondheid in het lichaam en sturen de geregistreerde gegevens live door voor verdere analyse. Bij onderzoek van de spijsvertering moet de geneeskunde vandaag nog gebruik maken van endoscopische inspectie en analyse van de stoelgang. Dat is echter oncomfortabel voor de patiënt en toont bovendien slechts een momentopname. Inslikbare elektronische sensoren zouden gedurende langere tijd informatie kunnen verzamelen. De patiënt hoeft ook niet meer naar het ziekenhuis, maar kan in zijn dagelijkse leven gemonitord worden. De 'radiozender' is - met inbegrip van de antenne - slechts 3,5 mm op 15 mm groot. De onderzoekers hopen hem zelfs nog te kunnen verkleinen.

