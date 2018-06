Dokters schreven al meer dan 1,5 miljoen eAttesten uit 30 juni 2018

Dokters schreven de afgelopen vier maanden al meer dan 1,5 miljoen getuigschriften uit waardoor patiënten sneller door het ziekenfonds worden uitbetaald. Zo'n 4.000 huisartsen maakten daarvoor dus al gebruik van het eAttest, de softwaretoepassing waarmee ze getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van de patiënt kunnen versturen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden met de cijfers. "Na een aarzelend begin zit het gebruik van eAttest nu duidelijk in de lift. Dat is uitstekend nieuws voor onze patiënten, die dankzij de digitale verwerking niet langer papieren hoeven rond te brengen", aldus de minister. "Huisartsen zien hun administratieve last dan weer verminderen en kunnen daardoor meer tijd besteden aan de zorg voor hun patiënten."

HLN