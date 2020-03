Exclusief voor abonnees Dokters roepen iedereen op: "Rij voorzichtig, we hebben alle bedden nodig" 21 maart 2020

00u00 0

Onze ziekenhuizen bereiden zich met alles wat in hun mars ligt voor op een toevloed van coronapatiënten - en hopen dus zo weinig mogelijk niet-besmette mensen te moeten opvangen. Zowel in het UZ Brussel als in het UZ Gent kregen ze de voorbije week flink wat slachtoffers van zware ongevallen binnen, hoewel het verkeer op de weg veel rustiger is dan anders. "De wegen liggen open en er zijn veel minder politiecontroles: blijkbaar is dat uitdagend voor sommigen om hard te rijden", zegt professor Marc Noppen van de intensieve dienst van het UZ Brussel. "In de strijd om zoveel mogelijk patiënten met corona te redden, is het wel te hopen dat onze diensten zo weinig mogelijk extra worden belast." Ook viroloog Steven Van Gucht vraagt om gezond verstand. "Hartaanvallen en beroertes kan je niet vermijden, maar voor de rest moeten we nu toch met z'n allen zorgen dat we de spoeddiensten zo min mogelijk belasten. Wie toch met de auto rijdt: doe het extra voorzichtig. En haal dit weekend thuis ook geen toeren uit op een ladder." (SSB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis