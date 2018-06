Dokters mogen beroepsgeheim schenden bij genitale verminking 01 juni 2018

Artsen kunnen voortaan hun beroepsgeheim doorbreken om genitale verminking te melden. Dat staat in een wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V) dat de Kamer gisteren unaniem goedkeurde. De wet voorziet ook een verplichte registratie in het medisch dossier van de patiënt. Een zorgverstrekker mag voortaan de alarmbel luiden en melden aan de procureur des Konings dat hij ervan overtuigd is dat een minderjarige of een volwassen vrouw ernstig risico loopt op genitale verminking. Daarop kan een strafonderzoek worden geopend en kunnen maatregelen genomen worden om het mogelijke slachtoffer te beschermen. "Het gaat wel om een spreekrecht, niet om een spreekplicht", legt Van Hoof uit. "Het beroepsgeheim blijft met andere woorden overeind voor zorgverstrekkers die dat wensen."

