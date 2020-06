Exclusief voor abonnees Dokters beslissen pas volgende week of ze Zanardi uit coma halen 24 juni 2020

De artsen van het ziekenhuis in Siena zullen niet voor volgende week beslissen of ze Alex Zanardi, de voormalige Formule 1-piloot en paralympische kampioen die vorige week een zwaar ongeval had met zijn handbike, uit zijn kunstmatige coma zullen proberen halen. De toestand van de 53-jarige Italiaan is nog steeds "ernstig, maar stabiel".