Dokter werkt meer dan hem lief is 05 juni 2018

Meer dan de helft van de artsen werkt meer dan 60 uur per week, maar eigenlijk willen ze een betere balans tussen werk en privé. Dat blijkt uit een enquête van de artsenvereniging BVAS bij 1.295 artsen in heel België. Als er geen verplichte wachtdeelname zou zijn, zou maar 50% van de huisartsen nog wachtdiensten doen. Bij de specialisten werkt 39% tussen de 60 en 80 uur, terwijl de overgrote meerderheid minder dan 60 uur zou werken als ze zouden kunnen kiezen. Huisartsen klagen ook over de administratieve belasting. 80% moet daar meer dan 5 uur per week aan besteden. (IDV)