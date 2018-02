Dokter Roos, alias mevrouw Ruud Vormer, is zoveel méér dan voetbalvrouw: "Lekker knallen op de spoed, ik hou daarvan" Sabine Vermeiren

10 februari 2018

00u00 235 De Krant Hoezo, Ruud Vormer (29) mist wow-factor? Zijn vrouw Roos America (32) nog niet bekeken, misschien? Woensdagavond nog met een sexy rugdecolleté naast haar Gouden Schoen, gisteren alweer in doktersplunje op de spoedafdeling van Maria Middelares in Gent. "WAG, zeg je? O jee, dat woord. Ik vind zelfs 'voetbalvrouw' al zo erg. Zeg maar gewoon Roos."

Roos snelt op haar sneakers door de hal van het ziekenhuis. "Wou je nog foto's? Oké, vlug dan." Het is vrijdagochtend 9.45 uur en over een kwartier start haar shift. Pas vanavond om 22 uur zal die afgelopen zijn. Als Roos dan wat later thuiskomt, in Sint-Martens-Latem, zullen Valente (5) en Julie (1,5) al slapen. In z'n vaste hoekje in de sofa zal Ruud haar opwachten. Het speelgoed zal - nu ja, toch soort van - opgeruimd zijn, de afwas zal weg zijn en met wat geluk staat er ook nog een restje pasta. Want ook dát doet een Gouden Schoen dus: niet alleen uitmuntend voetballen, maar ook gewoon thuis z'n plichten vervullen als moeder de vrouw aan haar carrière timmert.

"Weer werken. Héérlijk. Zó naar uitgekeken, zeg." Roos meent er elke letter van. Want zo'n gala, allemaal goed en wel. En die jurk: ja leuk, voor eens een keer. Maar zóveel liever is Roos gewoon haar anonieme zelf in het ziekenhuis. Eén brok deskundigheid, gemixt met een hoge dosis Nederlandse flapuit.

Zo'n jaar of twee werkt ze hier nu. Dat doet ze drie dagen per week. De job is hard, maar hij is ook álles waar deze spoedarts ooit van droomde. Als een vis in het water voelt Roos zich hier. Zeker op dagen van vreselijke drukte, wanneer het hollen is van patiënt naar patiënt naar patiënt - de ene naadloos na de andere. Voor vandaag liggen de kaarten goed: het gaat sneeuwen. Wie straks in Gent op z'n snufferd gaat, zal op de behandeltafel van Maria Middelares in de lichtblauwe ogen van dokter America, alias mevrouw Ruud Vormer, staren.

