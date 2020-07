Exclusief voor abonnees Dokter Leempoels (103) stapt marathon tegen corona uit 01 juli 2020

Geld inzamelen voor het onderzoeksfonds van de KU Leuven, voor onderzoek naar het coronavirus. Dat was het opzet van Alfons Leempoels uit het Vlaams-Brabantse Rotselaar, toen hij een maand geleden aan een marathon in zijn tuin begon. Elke dag stapte de 103-jarige huisarts op rust tien rondjes, en die telde hij zorgvuldig door bamboestokjes in een emmer te werpen. Gisteravond liep hij z'n marathon - onder luid applaus van familie, vrienden en collega's officieel uit, en zo zamelde hij bijna 25.000 euro in. Door burgemeester Jelle Wouters (CD&V) werd Leempoels tot ereburger gekroond, van zijn familie kreeg hij een 'trofee tegen het coronavirus', en hij werd nog bewierookt door onder anderen Luc Sels, de rector van KU Leuven. De kwieke eeuweling was zichtbaar geëmotioneerd. "Athene lag vandaag in de Wijngaardstraat, maar gelopen is een groot woord", grapte Leempoels in zijn dankwoord. "Ik heb geen moeilijkheden of inzinkingen gekend tijdens mijn tocht, dus het was niet nodig om me de hemel in te prijzen. Morgen (vandaag, red.) ga ik gewoon niks doen." (KAR)

