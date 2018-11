Dokter Lansberg uit 'Zeg 'ns Aaa' overleden 29 november 2018

00u00 0

Manfred de Graaf, beter bekend als dokter Hans Lansberg uit de Nederlandse komische reeks 'Zeg 'ns Aaa', is overleden in zijn woonplaats Warmond. De Graaf werd 79 jaar en was al enige tijd ongeneeslijk ziek. In de razend populaire sitcom 'Zeg 'ns Aaa' - goed voor meer dan tweehonderd afleveringen tussen 1981 en 1993 - speelde De Graaf de echtgenoot van huisarts Lydie van der Ploeg. Deze laatste rol werd gespeeld door Sjoukje Hooijmaaijer, zij overleed in september aan de gevolgen van kanker. De Graaf speelde ook in onder meer 'Turks Fruit', 'Dagboek van een Herdershond' en de soap 'Goede Tijden, Slechte Tijden'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN