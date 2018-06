Dokter krijgt straks handje hulp van Fitbit 04 juni 2018

00u00 0

Schrik niet als de dokter straks vraagt naar je Fitbit. Amerikaanse wetenschappers pleiten ervoor dat de armband die sportprestaties registreert, voortaan ook gebruikt zou worden bij de behandeling van ziektes. Een Fitbit bevat een schat aan informatie, zeggen de wetenschappers. Alleen wordt die nu niet optimaal gebruikt. Een dokter zou er zijn voordeel mee kunnen doen, bijvoorbeeld bij kankerpatiënten die chemotherapie volgen. De Fitbit zou dan kunnen registreren hoe die daarop reageren en welke levenskwaliteit ze hebben. Slapen ze veel? Zijn ze ziek? Of zijn ze op de been en doen ze nog het huishouden? Via het internet zou de dokter kunnen meekijken en beslissen om de vorm van chemo te wijzigen, of iemand te laten opnemen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over gezondheid

ziekten

kanker

Fitbit