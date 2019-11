Exclusief voor abonnees Dokter bevestigt: Trumps gezondheid is 'great' 18 november 2019

President Donald Trump onderging afgelopen weekend zijn jaarlijkse medische keuring en doorstond die met verve. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Trump "gezond en energiek is en zonder klachten", liet een woordvoerster van het Witte Huis weten. De president meldde zelf ook via Twitter dat "alles heel goed (geweldig!)" is. Zijn laatste medische onderzoek dateert van februari. Hij woog toen 110 kilo maar verkeerde volgens zijn arts wel in "zeer goede gezondheid". De 73-jarige Trump staat erom bekend dat hij een grote voorliefde heeft voor junkfood en een afkeer van lichaamsbeweging.