Exclusief voor abonnees Dokter Bea praat in nieuw seizoen over soa's en menstruatie 04 oktober 2019

00u00 0

Wat 'Flowjob'-gezicht Flo Windey is voor pubers en jongvolwassen, is dokter Bea voor kinderen. Ook in het tweede seizoen van 'De dokter Bea show' helpt de prettig gestoorde arts - die vertolkt wordt door Eva Van Der Gucht (42) - Ketnetters bij hun vragen over seksualiteit. Deze keer werden er slechts vier afleveringen gedraaid, maar de formule blijft hetzelfde. Dit seizoen praat dokter Bea op een open en speelse manier over menstruatie, soa's, condoomgebruik, genders en het begrip 'sexy'. Onder anderen Tom Waes, Frances Lefebure, Yanina Wickmayer en Ian Thomas delen daarbij hun tips en ervaringen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis