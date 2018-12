Dohmen vandaag gerepatrieerd 15 december 2018

Pechvogel John-John Dohmen wordt vandaag vanuit Bangkok gerepatrieerd naar ons land. Dohmen, die voor het WK reeds met een bronchitis sukkelde, moest vorige week vrijdag het toernooi verlaten met een longontsteking. De toestand van Dohmen is stabiel, maar omdat er voor de lange vlucht assistentie nodig was, moest de middenvelder enige tijd in Bangkok blijven. Spoedarts Luc Beaucourt vloog ondertussen naar Thailand om Dohmen te begeleiden.