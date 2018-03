Doelwit van Plutoverkenner heeft een maantje 17 maart 2018

De Amerikaanse onbemande ruimteverkenner New Horizons, die in 2015 naam maakte door als eerste langs de dwergplaneet Pluto te vliegen, is op weg naar een nieuw doelwit. En dat hemellichaam, dat bekend staat als 2015 MU69, zou wel eens interessanter kunnen blijken dan verwacht. Want volgens Amerikaanse astronomen is het niet alleen 'dubbel', maar heeft het ook een maantje. Dat schrijft het sterrenkundige tijdschrift Sky & Telescope.

