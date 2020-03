Exclusief voor abonnees Doelvrouw D'Hooghe stopt een seizoen met clubhockey 24 maart 2020

Aisling D'Hooghe (25), keeper van onze nationale hockeyvrouwen en van Watducks, last in 2020-2021 een sabbatperiode in op clubniveau. "Ik heb meer tijdig nodig voor mezelf en mijn werk", aldus D'Hooghe. "Met de nationale ploeg blijf ik wel aan de slag. Parijs 2024 halen is het doel." De doelvrouw van de Red Panthers is in Waterloo onder meer schepen van Preventie en Gezondheid. (WWT)